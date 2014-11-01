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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 01 ноября 2014
Барселона
01.11.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
56'
Х. Ларривей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
Желтая карточка
Педро
90'
+2
86'
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Нолито
75'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
72'
Желтая карточка
С. Гомес
68'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Хави
️️️️
С. Бускетс
65'
Замена
Педро
️️️️
Рафинья
65'
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Нолито
12'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
22
Неманья Радойя
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ОП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
22
Матье
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-1-2-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
22
Радойя
7
Крон-Дели
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
5
Бускетс
6
Хави
6
Хави
5
Бускетс
12
Рафинья
9
Педро
9
Педро
12
Рафинья
3
Нолито
8
Мадинда
8
Мадинда
3
Нолито
19
Эрнандес
28
Фернандес
28
Фернандес
19
Эрнандес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
Остались в запасе
Барселона
Сельта
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Барселона - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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