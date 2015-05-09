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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 09 мая 2015
Барселона
09.05.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
52'
Неймар
85'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
90'
+2
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 2:0!
Педро
85'
Замена
Педро
️️️️
Рафинья
80'
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
К. Вела
76'
Желтая карточка
Р. Пардо
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
74'
73'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
Х. Маскерано
64'
62'
Желтая карточка
Х. Рульи
Замена
С. Бускетс
️️️️
М. Бартра
61'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
52'
29'
Желтая карточка
М. Бергара
26'
Желтая карточка
А. де ла Белья
25'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
(К)
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
3
Адриано
3
Пике
5
Бартра
10
Алвес
14
Маскерано
6
Хави
12
Рафинья
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
28
Рульи
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
23
Гранеро
5
Бергара
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
5
Бартра
5
Бускетс
5
Бускетс
5
Бартра
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
12
Рафинья
9
Педро
9
Педро
12
Рафинья
23
Гранеро
6
Элустондо
6
Элустондо
23
Гранеро
20
Каналес
5
Кастро
5
Кастро
20
Каналес
10
Вела
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
10
Вела
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:00 (прямая)
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