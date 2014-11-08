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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 08 ноября 2014
Альмерия
08.11.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
37'
Тьеви
73'
Неймар
82'
Ж. Альба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Барселона
Замена
В. Силва
️️️️
Т. Парти
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Э. Мендес
️️️️
Тьеви
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Т. Хемед
️️️️
Ф. Сориано
68'
67'
Замена
Хави
️️️️
С. Бускетс
46'
Замена
Неймар
️️️️
М. Эль-Хаддади
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:0!
Тьеви
Пас отдал
Ф. Сориано
37'
Желтая карточка
Ф. Сориано
34'
Желтая карточка
Т. Парти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ОП
12
Рамон Азиз
ОП
23
Фернандо Сориано
(К)
ЦП
18
Томас Парти
ПП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Альмерия
23
Хулиан
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Корона
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Хави
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-3-1
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
4
Фран Велес
23
Наварро
12
Верса
12
Азиз
19
Зонго
23
Сориано
18
Парти
23
Тьеви
4-1-2-3
1
Браво
3
Адриано
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
12
Рафинья
9
Педро
10
Месси
16
Эль-Хаддади
23
Тьеви
7
Мендес
7
Мендес
23
Тьеви
18
Парти
11
Силва
11
Силва
18
Парти
23
Сориано
10
Хемед
10
Хемед
23
Сориано
5
Бускетс
6
Хави
6
Хави
5
Бускетс
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
10
Неймар
16
Эль-Хаддади
9
Педро
9
Суарес
9
Суарес
9
Педро
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
23
Хулиан
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Альмерия - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 17:55 (прямая)
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