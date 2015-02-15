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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леванте
Барселона - Леванте: обзор матча 15 февраля 2015
Барселона
15.02.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
5 : 0
Завершен
Леванте
17'
Неймар
38'
Л. Месси
59'
Л. Месси
65'
Л. Месси (П)
73'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леванте
77'
Замена
Х. Мари
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
С. Бускетс
76'
ГОЛ! 5:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Адриано
73'
70'
Замена
Джейсон
️️️️
И. Лопес
68'
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Л. Суарес
️️️️
Неймар
67'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Месси
65'
64'
Желтая карточка
И. Рамис
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
62'
61'
Замена
В. Касадесус
️️️️
К. Уче
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
59'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Бартра
38'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ОП
18
Давид Баррал
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
5
Калу Уче
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
23
Джейсон
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Хави
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
10
Месси
4-2-2-2
13
Мариньо
2
Лопес
4
Наварро
4
Рамис
3
Гарсия
18
Диоп
23
Симао
17
Ксуметра
18
Баррал
25
Моралес
5
Уче
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
9
Суарес
9
Суарес
10
Неймар
2
Лопес
23
Джейсон
23
Джейсон
2
Лопес
18
Диоп
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
18
Диоп
5
Уче
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Уче
Остались в запасе
Барселона
Леванте
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Барселона - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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