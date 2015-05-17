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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 17 мая 2015
Атлетико
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
65'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Г. Сикейра
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Л. Месси
90'
+1
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
Х. Хименес
88'
86'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
80'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Ж. Альба
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ф. Торрес
79'
Желтая карточка
Габи
74'
Замена
М. Манджукич
️️️️
А. Туран
71'
65'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
Коке
53'
Желтая карточка
Д. Годин
31'
28'
Желтая карточка
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
20
Хименес
2
Годин
6
Сикейра
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
66
Туран
9
Торрес
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
9
Торрес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Торрес
66
Туран
9
Манджукич
9
Манджукич
66
Туран
18
Альба
22
Матье
22
Матье
18
Альба
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 19:55 (прямая)
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