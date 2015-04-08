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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 08 апреля 2015
Барселона
08.04.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
4 : 0
Завершен
Альмерия
33'
Л. Месси
55'
Л. Суарес
75'
М. Бартра
90+3'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Альмерия
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Педро
90'
+3
86'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
79'
Замена
Мане
️️️️
Х. Эспиноса
ГОЛ! 3:0!
М. Бартра
Пас отдал
Хави
75'
72'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Э. Мендес
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
67'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
63'
56'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
В. Силва
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
55'
Желтая карточка
Х. Маскерано
42'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Бартра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Альмерия
23
Хулиан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦЗ
28
Антонио Марин
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Анхель Трухильо
ПЗ
15
Корона
(К)
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
18
Томас Парти
ОП
7
Эдгар Мендес
ЦП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Альмерия
23
Рубен
ВР
2
Мане
ЛЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-2-1
1
Браво
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
6
Роберто
11
Ракитич
6
Хави
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
4-2-1-3
23
Хулиан
5
Трухильо
20
Касадо
28
Марин
23
Наварро
19
Эспиноса
18
Парти
7
Мендес
11
Силва
23
Тьеви
15
Корона
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
19
Эспиноса
2
Мане
2
Мане
19
Эспиноса
7
Мендес
19
Зонго
19
Зонго
7
Мендес
11
Силва
23
Сориано
23
Сориано
11
Силва
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
23
Рубен
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Остались в запасе
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
23
Рубен
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Серхи Бархуан
Статистика матча Барселона - Альмерия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Камп Ноу
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