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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 04 января 2015
Реал Сосьедад
04.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
3'
Ж. Альба (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
С. Каналес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Неймар
Желтая карточка
М. Бергара
90'
+1
Замена
Р. Пардо
️️️️
К. Вела
89'
88'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
А. Финнбогасон
88'
75'
Желтая карточка
Д. Алвес
69'
Замена
Д. Алвес
️️️️
Ж. Матье
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Г. Кастро
65'
57'
Замена
Неймар
️️️️
Педро
Желтая карточка
Э. Гранеро
50'
46'
Замена
Л. Месси
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
И. Мартинес
42'
Желтая карточка
К. Вела
38'
32'
Желтая карточка
Ж. Матье
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Альба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
(К)
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
23
Эстебан Гранеро
ОП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4-2-2-1-1
28
Рульи
3
де ла Белья
26
Мартинес
15
Ансотеги
19
Мартинес
5
Бергара
23
Гранеро
5
Кастро
10
Прието
20
Каналес
10
Вела
4-1-2-2-1
1
Браво
33
Монтойя
22
Матье
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
16
Эль-Хаддади
9
Педро
9
Суарес
20
Каналес
17
Бершиче
17
Бершиче
20
Каналес
10
Вела
14
Пардо
14
Пардо
10
Вела
5
Кастро
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Кастро
22
Матье
10
Алвес
10
Алвес
22
Матье
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
16
Эль-Хаддади
10
Месси
10
Месси
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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