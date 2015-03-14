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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 14 марта 2015
Эйбар
14.03.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
30'
Л. Месси (П)
54'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Вила
75'
69'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Ману
68'
61'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Капа
️️️️
Й. Эррасти
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Б. Экиза
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ПЗ
8
Борха
ОП
14
Йон Эррасти
(К)
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
11
Сауль
ЦФ
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эйбар
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
3-3-2-2
25
Хименес
16
Навас
16
Кастельяно
5
Экиза
12
Вила
8
Борха
2
Боведа
14
Эррасти
23
Хави Лара
7
Ману
11
Сауль
4-3-2-1
1
Браво
33
Монтойя
3
Пике
5
Бартра
3
Адриано
6
Роберто
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Ману
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
7
Ману
14
Эррасти
2
Капа
2
Капа
14
Эррасти
12
Вила
18
Боатенг
18
Боатенг
12
Вила
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эйбар - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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