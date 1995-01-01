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    Чема Аньибарро

    Защитник
    Имя Хосе Мария
    Фамилия Аниьбарро Астондоа
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Себерио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 78
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