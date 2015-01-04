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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 04 января 2015
Эспаньол
04.01.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
80'
Ф. Кайседо
34'
Ману
38'
Э. Боведа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
88'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ману
85'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Пьоваккари
Замена
Ф. Матьони
️️️️
П. Монтанье
84'
Желтая карточка
А. Арбилья
83'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайседо
Пас отдал
А. Арбилья
80'
72'
Замена
Абрахам
️️️️
Сауль
50'
Желтая карточка
Б. Экиза
Замена
Х. Морилья
️️️️
Х. Лопес
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Э. Боведа
Пас отдал
Сауль
34'
ГОЛ! 0:1!
Ману
Пас отдал
Сауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
26
Хайро Морилья
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-4-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
19
Колотто
23
Арбилья
27
Гонсалес
21
Лопес
87
Каньяс
4
Санчес
18
Монтанье
9
Гарсия
10
Кайседо
3-2-3-1-1
1
Ирурета
5
Экиза
16
Кастельяно
2
Боведа
2
Капа
16
Навас
14
Дани Гарсия
11
Сауль
14
Эррасти
7
Ману
14
Пьоваккари
21
Лопес
26
Морилья
26
Морилья
21
Лопес
18
Монтанье
2
Матьони
2
Матьони
18
Монтанье
11
Сауль
22
Абрахам
22
Абрахам
11
Сауль
14
Пьоваккари
9
Анхель
9
Анхель
14
Пьоваккари
7
Ману
16
Лекич
16
Лекич
7
Ману
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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