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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Эйбар
Кордоба - Эйбар: обзор матча 16 января 2015
Кордоба
16.01.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
1'
Ф. Андоне
73'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Эйбар
90'
Замена
Б. Экиза
️️️️
Х. Лара
85'
Желтая карточка
Х. Лара
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Ф. Андоне
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Арруабаррена
Пас отдал
Сауль
70'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Ману
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Гилас
63'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
61'
59'
Красная карточка
Ф. Пьоваккари
Вторая желтая
Э. Кампабадаль
56'
Желтая карточка
Эдимар
48'
46'
Замена
Ч. Аньибарро
️️️️
Б. Экиза
41'
Желтая карточка
Б. Экиза
Желтая карточка
Дэйвид
38'
Желтая карточка
Э. Кампабадаль
32'
30'
Желтая карточка
Р. Навас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андоне
Пас отдал
Ф. Картабия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
7
Фаусто Росси
ОП
15
Дэйвид
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
9
Хиско
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
23
Дани Ньето
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хуан Карлос
16
Эдимар
2
Пантич
15
Креспо
33
Кампабадаль
7
Росси
15
Дэйвид
12
Бебе
10
Картабия
7
Андоне
9
Гилас
4-4-1-1
1
Ирурета
5
Экиза
16
Навас
16
Кастельяно
2
Боведа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
23
Хави Лара
14
Эррасти
7
Ману
14
Пьоваккари
7
Андоне
10
Гарсия
10
Гарсия
7
Андоне
9
Гилас
23
Гомес
23
Гомес
9
Гилас
5
Экиза
4
Чема Аньибарро
4
Чема Аньибарро
5
Экиза
7
Ману
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
7
Ману
Остались в запасе
Кордоба
Эйбар
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
10
Фидель
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
22
Абрахам
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
10
Фидель
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
22
Абрахам
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Кордоба - Эйбар
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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