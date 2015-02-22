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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 22 февраля 2015
Вильярреал
22.02.2015, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
71'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
Желтая карточка
А. Рукавина
90'
+2
Желтая карточка
Х. Коста
89'
87'
Замена
Д. Вила
️️️️
М. Кастельяно
79'
Замена
Д. Ньето
️️️️
Б. Экиза
72'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ману
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Дос Сантос
71'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Х. Кэмпбелл
69'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ж. Морено
69'
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Э. Байи
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
26
Cерхио Маркос
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
23
Хави Лара
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
8
Борха
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-2-1-3
1
Асенхо
24
Коста
2
Рукавина
3
Байи
5
Дорадо
6
Джонатан
26
Маркос
16
Гомес
10
Дос Сантос
7
Морено
10
Кэмпбелл
3-2-2-1-1
1
Ирурета
16
Кастельяно
4
Чема Аньибарро
2
Боведа
2
Капа
5
Экиза
23
Хави Лара
14
Дани Гарсия
7
Ману
10
Арруабаррена
3
Байи
37
Мусаккио
37
Мусаккио
3
Байи
7
Морено
90
Черышев
90
Черышев
7
Морено
10
Кэмпбелл
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Кэмпбелл
5
Экиза
23
Ньето
23
Ньето
5
Экиза
16
Кастельяно
12
Вила
12
Вила
16
Кастельяно
7
Ману
16
Лекич
16
Лекич
7
Ману
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
12
Хуан Карлос
ВР
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Ирасуста
ВР
14
Йон Эррасти
ЦП
8
Борха
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
14
Йон Эррасти
ЦП
8
Борха
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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