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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 19 апреля 2015
Эйбар
19.04.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
40'
Нолито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Сельта
90'
+2
Замена
Шарлес
️️️️
Нолито
87'
Замена
Н. Радойя
️️️️
М. Крон-Дели
71'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Мина
Замена
Д. Лекич
️️️️
Д. Гарсия
69'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
61'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Х. Лара
46'
Замена
Ману
️️️️
А. Капа
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нолито
23'
Желтая карточка
Х. Ларривей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
3-2-4-1
1
Ирурета
16
Навас
2
Боведа
16
Кастельяно
12
Вила
2
Капа
8
Борха
11
Сауль
23
Хави Лара
14
Дани Гарсия
10
Арруабаррена
4-2-1-3
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
77
Мина
11
Ларривей
23
Хави Лара
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
23
Хави Лара
2
Капа
7
Ману
7
Ману
2
Капа
14
Дани Гарсия
16
Лекич
16
Лекич
14
Дани Гарсия
7
Крон-Дели
22
Радойя
22
Радойя
7
Крон-Дели
77
Мина
19
Эрнандес
19
Эрнандес
77
Мина
3
Нолито
19
Шарлес
19
Шарлес
3
Нолито
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эйбар - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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