|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|87' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Кордоба (Кордоба)
|17.05.2015
|77' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|08.05.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Эспаньол (Барселона)
|55'
|03.05.2015
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Эйбар (Эйбар)
|29.04.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Сельта (Виго)
|11.04.2015
|1' -93'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|07.04.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Малага (Малага)
|03.04.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|60'
|21.03.2015
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|06.03.2015
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|01.03.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|22.02.2015
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.02.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|06.02.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|31.01.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|24.01.2015
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.01.2015
|46' -90'
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|04.01.2015
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:4
|Реал (Мадрид)