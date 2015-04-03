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    Чема Аньибарро - статистика

    Защитник
    Имя Хосе Мария
    Фамилия Аниьбарро Астондоа
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Себерио
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 87' -90' Эйбар (Эйбар) 3:0 Кордоба (Кордоба)
    17.05.2015 77' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    08.05.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:2 Эспаньол (Барселона)
    55'
    03.05.2015 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:1 Эйбар (Эйбар)
    29.04.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:3 Севилья (Севилья)
    26.04.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    19.04.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Сельта (Виго)
    11.04.2015 1' -93' Реал (Мадрид) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    07.04.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:0 Малага (Малага)
    03.04.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    60'
    21.03.2015 1' -90' Гранада (Гранада) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    14.03.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Барселона (Барселона)
    06.03.2015 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    01.03.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    22.02.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    16.02.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    06.02.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    31.01.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:3 Атлетико (Мадрид)
    24.01.2015 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    16.01.2015 46' -90' Кордоба (Кордоба) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    04.01.2015 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    29.11.2014 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2014 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:4 Реал (Мадрид)
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