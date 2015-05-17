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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эйбар
Хетафе - Эйбар: обзор матча 17 мая 2015
Хетафе
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
33'
Ф. Инестроза
36'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эйбар
Замена
А. Фелип
️️️️
Д. Кастро
90'
+2
90'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Борха
Замена
К. Вигарай
️️️️
Э. Веласкес
83'
77'
Замена
Ч. Аньибарро
️️️️
Р. Навас
Замена
Иви
️️️️
П. Бабакар Диавара
66'
48'
Желтая карточка
Д. Вила
45'
+1
Замена
Сауль
️️️️
Ману
36'
ГОЛ! 1:1!
Борха
ГОЛ! 1:0!
Ф. Инестроза
Пас отдал
П. Леон
33'
24'
Желтая карточка
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
23
Хави Лара
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
2
Веласкес
5
Налдо
4
Алексис
8
Инестроза
25
Ласен
22
Родригес
17
Кастро
14
Леон
90
Диавара
3-2-3-1-1
1
Ирурета
16
Кастельяно
16
Навас
2
Боведа
2
Капа
12
Вила
23
Хави Лара
14
Эррасти
8
Борха
7
Ману
10
Арруабаррена
17
Кастро
36
Фелип
36
Фелип
17
Кастро
2
Веласкес
2
Вигарай
2
Вигарай
2
Веласкес
90
Диавара
11
Иви
11
Иви
90
Диавара
16
Навас
4
Чема Аньибарро
4
Чема Аньибарро
16
Навас
8
Борха
18
Боатенг
18
Боатенг
8
Борха
7
Ману
11
Сауль
11
Сауль
7
Ману
Остались в запасе
Хетафе
Эйбар
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
Главный тренер
Пабло Франко
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Пере Милья
ЛВ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
Остались в запасе
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Хетафе - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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