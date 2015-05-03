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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 03 мая 2015
Валенсия
03.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Эйбар
25'
Н. Отаменди
56'
Д. Парехо
71'
П. Алькасер
84'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
Желтая карточка
А. Гомеш
89'
Желтая карточка
П. Пьятти
88'
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Арруабаррена
Пас отдал
Анхель
78'
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Д. Гарсия
Замена
А. Негредо
️️️️
Х. Фуэго
78'
ГОЛ! 3:0!
П. Алькасер
71'
70'
Желтая карточка
Д. Гарсия
68'
Замена
Анхель
️️️️
Ману
Замена
П. Пьятти
️️️️
Р. Де Пауль
67'
Замена
Л. Орбан
️️️️
Х. Луис Гайя
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
56'
46'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Ф. Пьоваккари
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
Х. Луис Гайя
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-4-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
7
Де Пауль
9
Алькасер
4-4-1-1
1
Ирурета
2
Капа
4
Чема Аньибарро
2
Боведа
12
Вила
18
Боатенг
14
Дани Гарсия
8
Борха
11
Сауль
7
Ману
14
Пьоваккари
14
Гайя
6
Орбан
6
Орбан
14
Гайя
7
Де Пауль
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Де Пауль
18
Фуэго
21
Негредо
21
Негредо
18
Фуэго
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
14
Эррасти
14
Дани Гарсия
14
Пьоваккари
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
7
Ману
9
Анхель
9
Анхель
7
Ману
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Валенсия - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
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