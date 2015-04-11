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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 11 апреля 2015
Реал
11.04.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Эйбар
21'
К. Роналду
31'
Чичарито
83'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
ГОЛ! 3:0!
Хесе
83'
79'
Желтая карточка
Д. Боатенг
77'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Гарсия
66'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Ману
Замена
Начо
️️️️
Марсело
65'
Замена
Пепе
️️️️
С. Рамос
64'
Замена
Л. Силва
️️️️
Л. Модрич
61'
49'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
46'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Сауль
42'
Желтая карточка
Д. Вила
ГОЛ! 2:0!
Чичарито
Пас отдал
А. Арбелоа
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
(К)
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
16
Мануэль Кастельяно
ПЗ
11
Сауль
ЛП
14
Дани Гарсия
ОП
8
Борха
ОП
23
Хави Лара
ПП
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
5
Арбелоа
14
Ильярраменди
10
Модрич
10
Хесе
22
Иско
14
Чичарито
7
Роналду
3-4-2-1
1
Ирурета
2
Капа
16
Навас
4
Чема Аньибарро
16
Кастельяно
14
Дани Гарсия
8
Борха
12
Вила
23
Хави Лара
11
Сауль
7
Ману
12
Марсело
6
Начо
6
Начо
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
3
Пепе
93
Рамос
10
Модрич
16
Силва
16
Силва
10
Модрич
7
Ману
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
7
Ману
14
Дани Гарсия
18
Боатенг
18
Боатенг
14
Дани Гарсия
11
Сауль
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
11
Сауль
Остались в запасе
Реал
Эйбар
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Икер Касильяс
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
14
Хавьер Муньос
ЦП
12
Икер Касильяс
ВР
14
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 16:55 (прямая)
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