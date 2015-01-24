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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эйбар
Реал Сосьедад - Эйбар: обзор матча 24 января 2015
Реал Сосьедад
24.01.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
55'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эйбар
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
90'
+1
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
86'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Э. Гранеро
79'
77'
Замена
Анхель
️️️️
А. Капа
77'
Замена
Х. Лара
️️️️
Й. Эррасти
75'
Желтая карточка
М. Кастельяно
68'
Замена
Д. Ньето
️️️️
Ману
Желтая карточка
А. Элустондо
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Прието
Пас отдал
Р. Пардо
55'
7'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Э. Гранеро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эйбар
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
6
Элустондо
3
Гонсалес
14
Пардо
10
Прието
23
Гранеро
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
3-2-3-1-1
1
Ирурета
2
Боведа
4
Чема Аньибарро
16
Кастельяно
2
Капа
22
Абрахам
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
7
Ману
10
Арруабаррена
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
23
Гранеро
6
Элустондо
6
Элустондо
23
Гранеро
7
Ману
23
Ньето
23
Ньето
7
Ману
14
Эррасти
23
Хави Лара
23
Хави Лара
14
Эррасти
2
Капа
9
Анхель
9
Анхель
2
Капа
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эйбар
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Реале Арена
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