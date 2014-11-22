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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 22 ноября 2014
Эйбар
22.11.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 4
Завершен
Реал
23'
Х. Родригес
43'
К. Роналду
69'
К. Бензема
83'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
84'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
К. Роналду
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Альбентоса
82'
Желтая карточка
Й. Эррасти
81'
78'
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Х. Родригес
Замена
Х. Лара
️️️️
Сауль
78'
73'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
Желтая карточка
М. Арруабаррена
71'
Замена
Анхель
️️️️
Ману
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
43'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
42'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Ирурета
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
21'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирурета
2
Боведа
5
Экиза
22
Абрахам
6
Альбентоса
2
Капа
14
Эррасти
14
Дани Гарсия
11
Сауль
7
Ману
10
Арруабаррена
4-1-3-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
11
Сауль
23
Хави Лара
23
Хави Лара
11
Сауль
11
Сауль
16
Лекич
16
Лекич
11
Сауль
7
Ману
9
Анхель
9
Анхель
7
Ману
23
Родригес
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
23
Родригес
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
7
Роналду
5
Арбелоа
5
Арбелоа
7
Роналду
Остались в запасе
Эйбар
Реал
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эйбар - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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