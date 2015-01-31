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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 31 января 2015
Эйбар
31.01.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
89'
Ф. Пьоваккари
7'
А. Гризманн
23'
М. Манджукич
26'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
ГОЛ! 1:3!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
Сауль
89'
80'
Замена
Кани
️️️️
Коке
Желтая карточка
М. Кастельяно
77'
70'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Абрахам
64'
63'
Желтая карточка
С. Ньигес
55'
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Лара
️️️️
Й. Эррасти
50'
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
46'
Замена
А. Капа
️️️️
Ману
46'
27'
Желтая карточка
Р. Гарсия
26'
ГОЛ! 0:3!
М. Манджукич
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
24'
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
18'
Желтая карточка
А. Гризманн
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
8
Борха
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
11
Сауль
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирурета
22
Абрахам
16
Навас
4
Чема Аньибарро
16
Кастельяно
8
Борха
14
Эррасти
11
Сауль
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-3-3
13
Мойя
18
Гамес
2
Годин
20
Хименес
6
Сикейра
5
Тиагу
8
Ньигес
6
Коке
14
Гарсия
7
Гризманн
9
Манджукич
7
Ману
2
Капа
2
Капа
7
Ману
14
Эррасти
23
Хави Лара
23
Хави Лара
14
Эррасти
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
6
Коке
8
Кани
8
Кани
6
Коке
7
Гризманн
9
Хименес
9
Хименес
7
Гризманн
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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