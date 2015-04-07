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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Малага
Эйбар - Малага: обзор матча 07 апреля 2015
Эйбар
07.04.2015, вторник, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Малага
52'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Малага
Замена
Д. Боатенг
️️️️
А. Капа
90'
+1
Желтая карточка
Э. Боведа
87'
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
87'
Замена
Ману
️️️️
Сауль
81'
Желтая карточка
Сауль
63'
60'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Р. Орта
53'
Замена
Саму
️️️️
Хуанпи
ГОЛ! 1:0!
М. Арруабаррена
Пас отдал
Х. Лара
52'
Желтая карточка
Д. Гарсия
40'
33'
Желтая карточка
Хуанпи
25'
Желтая карточка
Р. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
7
Хуанми
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
3-2-4-1
1
Ирурета
2
Боведа
16
Кастельяно
4
Чема Аньибарро
12
Вила
2
Капа
8
Борха
11
Сауль
23
Хави Лара
14
Дани Гарсия
10
Арруабаррена
4-2-2-2
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
2
Ангелери
15
Бока
12
Тиссоне
36
Ресио
10
Хуанпи
21
Орта
24
Гуэрра
7
Хуанми
2
Капа
18
Боатенг
18
Боатенг
2
Капа
11
Сауль
7
Ману
7
Ману
11
Сауль
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
10
Хуанпи
14
Саму
14
Саму
10
Хуанпи
21
Орта
39
Амрабат
39
Амрабат
21
Орта
Остались в запасе
Эйбар
Малага
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Гильермо Очоа
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эйбар - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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