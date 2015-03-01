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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 01 марта 2015
Эйбар
01.03.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
36'
К. Гурпеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
83'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Гомес
75'
Замена
А. Ираола
️️️️
И. Уильямс
Замена
Сауль
️️️️
Д. Гарсия
66'
Замена
Х. Лара
️️️️
Ф. Пьоваккари
66'
63'
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Фернандес
60'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Д. Гарсия
60'
54'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
Д. Вила
️️️️
М. Кастельяно
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Гурпеги
Пас отдал
О. де Маркос
Желтая карточка
М. Кастельяно
31'
Желтая карточка
Р. Навас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
8
Борха
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
11
Сауль
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Хименес
16
Кастельяно
16
Навас
2
Боведа
4
Чема Аньибарро
2
Капа
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-2-1-3
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
Баленсиага
17
Рико
18
Гурпеги
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Фернандес
11
Гомес
16
Кастельяно
12
Вила
12
Вила
16
Кастельяно
14
Пьоваккари
23
Хави Лара
23
Хави Лара
14
Пьоваккари
14
Дани Гарсия
11
Сауль
11
Сауль
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
51
Ираола
51
Ираола
9
Уильямс
11
Гомес
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Гомес
9
Фернандес
20
Адурис
20
Адурис
9
Фернандес
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
8
Борха
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
8
Борха
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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