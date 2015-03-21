Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эйбар
Гранада - Эйбар: обзор матча 21 марта 2015
Гранада
21.03.2015, суббота, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эйбар
Желтая карточка
Д. Мурильо
90'
+3
74'
Замена
Д. Вила
️️️️
Абрахам
Замена
Р. Рочина
️️️️
А. Колунга
74'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Пити
66'
65'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Ману
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Л. Бангура
53'
30'
Замена
Х. Лара
️️️️
Р. Навас
Желтая карточка
Пити
24'
21'
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Р. Перес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
8
Борха
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-3
13
Ойер
24
Мурильо
3
Бабен
12
Инсуа
12
Ньом
21
Перес
10
Пити
4
Рико
7
Бангура
27
Колунга
9
Кордоба
3-2-3-1-1
25
Хименес
22
Абрахам
16
Навас
4
Чема Аньибарро
2
Боведа
16
Кастельяно
8
Борха
11
Сауль
14
Дани Гарсия
7
Ману
10
Арруабаррена
7
Бангура
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Бангура
10
Пити
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
10
Пити
27
Колунга
16
Рочина
16
Рочина
27
Колунга
7
Ману
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
7
Ману
22
Абрахам
12
Вила
12
Вила
22
Абрахам
16
Навас
23
Хави Лара
23
Хави Лара
16
Навас
Остались в запасе
Гранада
Эйбар
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Ирурета
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Гранада - Эйбар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Эйбар
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+