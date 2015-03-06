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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 06 марта 2015
Леванте
06.03.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
65'
Д. Баррал
67'
К. Уче
55'
Сауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
90'
Желтая карточка
Ману
Замена
Х. Мари
️️️️
В. Камараса
90'
88'
Вторая желтая
Д. Гарсия
87'
Замена
Борха
️️️️
Б. Экиза
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
83'
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
82'
Замена
В. Касадесус
️️️️
К. Уче
81'
76'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
75'
Желтая карточка
М. Кастельяно
72'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
А. Капа
71'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Д. Лекич
ГОЛ! 2:1!
К. Уче
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
А. Гарсия
65'
64'
Желтая карточка
Р. Навас
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Р. Гарсия
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
Сауль
Пас отдал
Э. Боведа
44'
Желтая карточка
Д. Лекич
Желтая карточка
И. Рамис
44'
39'
Желтая карточка
Б. Экиза
Желтая карточка
Ж. Симао
33'
21'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
7
Ману
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
8
Борха
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
23
Дани Ньето
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
3-3-1-3
13
Мариньо
3
Гарсия
4
Рамис
4
Наварро
6
Камараса
23
Симао
17
Ксуметра
14
Гарсия
18
Баррал
5
Уче
25
Моралес
3-2-3-1-1
25
Хименес
16
Кастельяно
16
Навас
5
Экиза
2
Капа
2
Боведа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
23
Хави Лара
7
Ману
16
Лекич
6
Камараса
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
6
Камараса
14
Гарсия
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Гарсия
5
Уче
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Уче
2
Капа
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
2
Капа
5
Экиза
8
Борха
8
Борха
5
Экиза
16
Лекич
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
16
Лекич
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
23
Дани Ньето
ЦФ
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
1
Ирурета
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Леванте - Эйбар
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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