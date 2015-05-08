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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эспаньол
Эйбар - Эспаньол: обзор матча 08 мая 2015
Эйбар
08.05.2015, пятница, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
29'
С. Гарсия
60'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эспаньол
86'
Желтая карточка
В. Санчес
75'
Замена
В. Альварес
️️️️
Абрахам
Замена
А. Капа
️️️️
Ману
70'
66'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Ф. Кайседо
65'
Желтая карточка
А. Арбилья
Замена
Анхель
️️️️
Сауль
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
55'
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
Ч. Аньибарро
55'
49'
Желтая карточка
К. Касилья
Желтая карточка
Д. Гарсия
37'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Борха
30'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-4-1-1
1
Ирурета
12
Вила
16
Кастельяно
2
Боведа
4
Чема Аньибарро
11
Сауль
14
Дани Гарсия
23
Хави Лара
8
Борха
7
Ману
14
Пьоваккари
4-3-3
1
Касилья
23
Арбилья
27
Гонсалес
19
Колотто
29
Фуэнтес
10
Абрахам
4
Санчес
21
Лопес
9
Гарсия
7
Стуани
10
Кайседо
7
Ману
2
Капа
2
Капа
7
Ману
11
Сауль
9
Анхель
9
Анхель
11
Сауль
8
Борха
16
Лекич
16
Лекич
8
Борха
10
Абрахам
27
Альварес
27
Альварес
10
Абрахам
10
Кайседо
17
Васкес
17
Васкес
10
Кайседо
Остались в запасе
Эйбар
Эспаньол
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эйбар - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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