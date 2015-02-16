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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эльче
Эйбар - Эльче: обзор матча 16 февраля 2015
Эйбар
16.02.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
50'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эльче
90'
+4
Замена
Р. Гальвес
️️️️
А. Ньигес
90'
Замена
Коро
️️️️
В. Родригес
86'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Ф. Файр
82'
Желтая карточка
М. Пашалич
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Кастельяно
81'
Красная карточка
Ф. Пьоваккари
78'
Замена
Д. Ньето
️️️️
Борха
74'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
52'
Желтая карточка
Ирурета
50'
50'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
Э. Альбасар
Замена
А. Капа
️️️️
Сауль
46'
Желтая карточка
Сауль
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
16
Рафаэль Гальвес
ОП
10
Коро
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-4-2
1
Ирурета
16
Кастельяно
16
Навас
4
Чема Аньибарро
2
Боведа
23
Хави Лара
14
Дани Гарсия
11
Сауль
8
Борха
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-3-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
21
Альбасар
76
Файр
8
Гонсалес
7
Ньигес
8
Пашалич
8
Родригес
9
Жонатас
8
Борха
23
Ньето
23
Ньето
8
Борха
11
Сауль
2
Капа
2
Капа
11
Сауль
16
Кастельяно
16
Лекич
16
Лекич
16
Кастельяно
7
Ньигес
16
Гальвес
16
Гальвес
7
Ньигес
8
Родригес
10
Коро
10
Коро
8
Родригес
76
Файр
10
Родригеш
10
Родригеш
76
Файр
Остались в запасе
Эйбар
Эльче
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эйбар - Эльче
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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