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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эйбар
Депортиво - Эйбар: обзор матча 06 февраля 2015
Депортиво
06.02.2015, пятница, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
52'
Лукас
79'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эйбар
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
И. Кавалейру
89'
88'
Желтая карточка
Б. Экиза
84'
Желтая карточка
Борха
Замена
Лауре
️️️️
Хуанфран
82'
79'
Замена
Анхель
️️️️
Сауль
ГОЛ! 2:0!
И. Кавалейру
79'
74'
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
Замена
Э. Кошта
️️️️
И. Куэнка
66'
Желтая карточка
П. Инсуа
61'
58'
Замена
Х. Лара
️️️️
А. Капа
54'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Лукас
54'
ГОЛ! 1:0!
Лукас
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Точе
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
3-3-4
31
Фабри
16
Луизиньо
44
Инсуа
22
Лопо
5
Боргес
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
21
Риера
7
Лукас
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
3-2-3-2
1
Ирурета
5
Экиза
16
Навас
2
Боведа
2
Капа
12
Вила
11
Сауль
14
Дани Гарсия
8
Борха
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
24
Хуанфран
15
Лауре
15
Лауре
24
Хуанфран
8
Иван Кавалейру
6
Медуньянин
6
Медуньянин
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
11
Кошта
11
Кошта
7
Куэнка
2
Капа
23
Хави Лара
23
Хави Лара
2
Капа
11
Сауль
9
Анхель
9
Анхель
11
Сауль
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
Остались в запасе
Депортиво
Эйбар
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
9
Точе
ЦФ
1
Герман Люкс
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Депортиво - Эйбар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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