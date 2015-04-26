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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эйбар
Альмерия - Эйбар: обзор матча 26 апреля 2015
Альмерия
26.04.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
8'
Тьеви
68'
Верса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эйбар
Желтая карточка
В. Силва
89'
Замена
Мане
️️️️
Тьеви
89'
Желтая карточка
Х. Эспиноса
87'
85'
Желтая карточка
Д. Лекич
Замена
Корона
️️️️
Верса
85'
Желтая карточка
Тьеви
84'
80'
Желтая карточка
Д. Боатенг
80'
Замена
Х. Лара
️️️️
Сауль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Верса
68'
Замена
В. Силва
️️️️
Т. Хемед
66'
59'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Абрахам
59'
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
57'
Желтая карточка
Абрахам
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
54'
ГОЛ! 1:0!
Тьеви
Пас отдал
Т. Хемед
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
19
Хавьер Эспиноса
ОП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
23
Тьеви
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Серхи Бархуан
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Сауль
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
32
Чарли Тук
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
36
Дани Ромера
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Рубен
20
Касадо
5
Трухильо
15
дос Сантос
23
Наварро
19
Эспиноса
19
Зонго
18
Парти
12
Верса
23
Тьеви
10
Хемед
3-2-3-1-1
1
Ирурета
22
Абрахам
5
Экиза
16
Кастельяно
2
Боведа
12
Вила
11
Сауль
8
Борха
18
Боатенг
7
Ману
10
Арруабаррена
23
Тьеви
2
Мане
2
Мане
23
Тьеви
12
Верса
15
Корона
15
Корона
12
Верса
10
Хемед
11
Силва
11
Силва
10
Хемед
22
Абрахам
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
22
Абрахам
11
Сауль
23
Хави Лара
23
Хави Лара
11
Сауль
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
Остались в запасе
Альмерия
Эйбар
32
Чарли Тук
ЦЗ
36
Дани Ромера
ЦФ
23
Хулиан
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
32
Чарли Тук
ЦЗ
36
Дани Ромера
ЦФ
23
Хулиан
ВР
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Серхи Бархуан
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Альмерия - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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