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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Севилья
Эйбар - Севилья: обзор матча 29 апреля 2015
Эйбар
29.04.2015, среда, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
51'
Ф. Пьоваккари
7'
К. Бакка
15'
К. Бакка
64'
Х. Антонио Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Севилья
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
М. Арруабаррена
86'
Замена
Д. Лекич
️️️️
А. Капа
81'
Замена
Х. Лара
️️️️
М. Арруабаррена
81'
75'
Замена
Э. Банега
️️️️
К. Бакка
Замена
Абрахам
️️️️
Д. Вила
71'
67'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Антонио Рейес
64'
ГОЛ! 1:3!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
К. Бакка
61'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
М. Кастельяно
60'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пьоваккари
Пас отдал
М. Арруабаррена
51'
26'
Желтая карточка
В. Иборра
15'
ГОЛ! 0:2!
К. Бакка
Пас отдал
А. Аррибас
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
11
Сауль
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ирурета
4
Чема Аньибарро
16
Кастельяно
2
Боведа
12
Вила
2
Капа
8
Борха
14
Дани Гарсия
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
3-2-3-2
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
14
Аррибас
22
Видаль
3
Наварро
25
Мбиа
10
Иборра
19
Рейес
10
Аспас
70
Бакка
12
Вила
22
Абрахам
22
Абрахам
12
Вила
10
Арруабаррена
23
Хави Лара
23
Хави Лара
10
Арруабаррена
2
Капа
16
Лекич
16
Лекич
2
Капа
70
Бакка
11
Банега
11
Банега
70
Бакка
19
Рейес
4
Суарес
4
Суарес
19
Рейес
10
Аспас
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Аспас
Остались в запасе
Эйбар
Севилья
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эйбар - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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