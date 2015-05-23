Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Кордоба
Эйбар - Кордоба: обзор матча 23 мая 2015
Эйбар
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 0
Завершен
Кордоба
6'
М. Арруабаррена
11'
Р. Навас
34'
А. Капа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Кордоба
Замена
Ч. Аньибарро
️️️️
А. Капа
87'
78'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Фидель
61'
Замена
Элдон
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
Ж. Бижимин
️️️️
Ф. Вико
ГОЛ! 3:0!
А. Капа
Пас отдал
Сауль
34'
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Борха
31'
Желтая карточка
А. Капа
26'
ГОЛ! 2:0!
Р. Навас
Пас отдал
Х. Лара
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Арруабаррена
Пас отдал
А. Капа
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
23
Хави Лара
ЦП
11
Сауль
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
30
Фран Серрано
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Феде Вико
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
36
Жонатан Бижимин
ЦП
10
Элдон
ЦФ
3-2-4-1
1
Ирурета
16
Кастельяно
16
Навас
2
Боведа
12
Вила
2
Капа
23
Хави Лара
8
Борха
14
Дани Гарсия
11
Сауль
10
Арруабаррена
3-1-2-3-1
13
Саизар
17
Джуниньо
30
Серрано
16
Эдимар
6
Лусо
23
Гомес
15
Дэйвид
10
Гарсия
19
Вико
10
Фидель
7
Андоне
2
Капа
4
Чема Аньибарро
4
Чема Аньибарро
2
Капа
8
Борха
14
Эррасти
14
Эррасти
8
Борха
2
Капа
9
Анхель
9
Анхель
2
Капа
19
Вико
36
Бижимин
36
Бижимин
19
Вико
23
Гомес
10
Элдон
10
Элдон
23
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Кордоба
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Эйбар - Кордоба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Кордоба
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Российский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
10 августа
1
Российский нападающий покинул клуб Сегунды
4 июня
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Три клуба РПЛ заинтересовались российским игроком из Сегунды
2025.12.02 08:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+