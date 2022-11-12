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    Хосе Антонио Ромеро

    Тренер
    Имя Хосе Антонио
    Фамилия Ромеро
    Команда Кордоба
    Гражданство Испания
    Дата рождения 26 декабря 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кордоба 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2022 Касереньо 3 : 0 Кордоба
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