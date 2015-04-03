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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Райо Вальекано
Эйбар - Райо Вальекано: обзор матча 03 апреля 2015
Эйбар
03.04.2015, пятница, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
35'
М. Арруабаррена (П)
40'
А. Буэно
42'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Райо Вальекано
Вторая желтая
Р. Навас
90'
+5
Желтая карточка
Р. Навас
90'
+5
Желтая карточка
Д. Вила
90'
+4
82'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
З. Каштру
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
77'
74'
Желтая карточка
Тито
Замена
Ману
️️️️
Й. Эррасти
65'
Замена
Х. Лара
️️️️
А. Капа
65'
61'
Замена
М. Фато
️️️️
Р. Баэна
Желтая карточка
Ч. Аньибарро
60'
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
58'
54'
Желтая карточка
Манушу
42'
ГОЛ! 1:2!
Манушу
Пас отдал
А. Эмбарба
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Тито
38'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Э. Инсуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Арруабаррена
35'
34'
Желтая карточка
К. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Ману
АП
16
Деян Лекич
ЦФ
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
3-2-3-2
25
Хименес
4
Чема Аньибарро
2
Боведа
16
Навас
12
Вила
2
Капа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
4-2-2-2
1
Альварес
2
Тито
30
Ба
83
Зе Каштру
2
Инсуа
19
Санчес
15
Баэна
23
Эмбарба
5
Какута
19
Буэно
9
Манушу
2
Капа
23
Хави Лара
23
Хави Лара
2
Капа
14
Эррасти
7
Ману
7
Ману
14
Эррасти
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
2
Инсуа
22
Мартинес
22
Мартинес
2
Инсуа
83
Зе Каштру
33
Морсильо
33
Морсильо
83
Зе Каштру
15
Баэна
28
Фато
28
Фато
15
Баэна
Остались в запасе
Эйбар
Райо Вальекано
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
25
Тоньо
ВР
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
7
Лика
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эйбар - Райо Вальекано
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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