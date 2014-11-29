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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 29 ноября 2014
Сельта
29.11.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
30'
Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
86'
Замена
Анхель
️️️️
А. Капа
Замена
К. Планас
️️️️
Х. Кастро
84'
Желтая карточка
А. Фернандес
82'
81'
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Ману
80'
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
А. Фонтас
80'
Замена
Шарлес
️️️️
У. Мальо
73'
70'
Желтая карточка
Абрахам
69'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Замена
А. Фернандес
️️️️
Н. Радойя
63'
Желтая карточка
А. Лопес
60'
59'
Желтая карточка
А. Капа
44'
Замена
Абрахам
️️️️
Сауль
Желтая карточка
Х. Ларривей
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ману
Пас отдал
М. Арруабаррена
10'
Желтая карточка
Сауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
3
Фонтас
17
Кастро
22
Мальо
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
11
Ларривей
3
Нолито
3-2-3-1-1
1
Ирурета
6
Альбентоса
16
Навас
16
Кастельяно
2
Капа
2
Боведа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
18
Боатенг
7
Ману
10
Арруабаррена
17
Кастро
21
Планас
21
Планас
17
Кастро
22
Радойя
17
Фернандес
17
Фернандес
22
Радойя
22
Мальо
19
Шарлес
19
Шарлес
22
Мальо
11
Сауль
22
Абрахам
22
Абрахам
11
Сауль
7
Ману
14
Эррасти
14
Эррасти
7
Ману
2
Капа
9
Анхель
9
Анхель
2
Капа
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
4
Чема Аньибарро
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Сельта - Эйбар
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
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