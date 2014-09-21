Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 21 сентября 2014
Леванте
21.09.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
34'
Неймар
44'
И. Ракитич
57'
С. Рамирес
64'
Педро
77'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
77'
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Баррал
72'
71'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
64'
ГОЛ! 0:4!
Педро
Пас отдал
Ж. Альба
63'
Замена
Хави
️️️️
С. Бускетс
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Диоп
62'
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Х. Луис Моралес
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
С. Рамирес
Пас отдал
Л. Месси
51'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Неймар
50'
Травма
Неймар
44'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
43'
Желтая карточка
С. Бускетс
42'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Красная карточка
Л. Винтра
41'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
38'
36'
Желтая карточка
Х. Маскерано
34'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
5
Эктор Родас
(К)
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Жуниор Симао
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
14
Рубен Гарсия
ЛВ
20
Виктор Перес
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-2-2
88
Хесус Фернандес
3
Гарсия
5
Родас
26
Винтра
19
Лопес
23
Симао
18
Диоп
6
Камараса
11
Касадесус
18
Баррал
25
Моралес
4-1-2-3
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
18
Баррал
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Баррал
25
Моралес
23
Иваншиц
23
Иваншиц
25
Моралес
18
Диоп
22
Сиссоко
22
Сиссоко
18
Диоп
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
6
Хави
5
Бускетс
10
Неймар
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Неймар
Остались в запасе
Леванте
Барселона
13
Диего Мариньо
ВР
20
Виктор Перес
ОП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
20
Виктор Перес
ОП
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Леванте - Барселона
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Леванте
Барселона
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+