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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 24 августа 2014
Барселона
24.08.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
42'
Л. Месси
46'
М. Эль-Хаддади
63'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эльче
80'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Пашалич
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
77'
Замена
Педро
️️️️
М. Эль-Хаддади
67'
66'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Коро
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
63'
54'
Желтая карточка
М. Пашалич
53'
Замена
А. Хименес
️️️️
Х. Анхель Алонсо
Замена
М. Бартра
️️️️
Рафинья
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
И. Ракитич
46'
Красная карточка
Х. Маскерано
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
12
Рафинья
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
21
Эду Альбасар
(К)
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Коро
ЛП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
5
Педро Москера
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
32
Саму
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
22
Матье
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
16
Эль-Хаддади
12
Рафинья
10
Месси
4-1-2-2-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
18
Пелегрин
21
Альбасар
14
Анхель Алонсо
5
Москера
10
Коро
8
Пашалич
10
Родригеш
9
Жонатас
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
12
Рафинья
5
Бартра
5
Бартра
12
Рафинья
16
Эль-Хаддади
9
Педро
9
Педро
16
Эль-Хаддади
10
Коро
76
Файр
76
Файр
10
Коро
8
Пашалич
8
Гонсалес
8
Гонсалес
8
Пашалич
14
Анхель Алонсо
20
Хименес
20
Хименес
14
Анхель Алонсо
Остались в запасе
Барселона
Эльче
1
Жорди Масип
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Хави
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
32
Саму
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Барселона - Эльче
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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