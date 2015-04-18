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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Валенсия
Барселона - Валенсия: обзор матча 18 апреля 2015
Барселона
18.04.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
2'
Л. Суарес
90+3'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
90'
+3
Желтая карточка
К. Браво
89'
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
80'
79'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Желтая карточка
И. Ракитич
78'
75'
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
69'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Фегули
68'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
66'
Желтая карточка
Х. Маскерано
55'
46'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Л. Орбан
Замена
И. Ракитич
️️️️
Адриано
46'
34'
Желтая карточка
Л. Орбан
28'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Адриано
26'
9'
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Родриго
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ОП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Браво
3
Адриано
3
Пике
22
Матье
10
Алвес
14
Маскерано
5
Бускетс
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
6
Орбан
8
Фегули
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
19
Родриго
9
Алькасер
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
3
Адриано
11
Ракитич
11
Ракитич
3
Адриано
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
6
Орбан
14
Гайя
14
Гайя
6
Орбан
8
Фегули
20
Канселу
20
Канселу
8
Фегули
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Барселона - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 16:55 (прямая)
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