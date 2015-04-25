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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 25 апреля 2015
Эспаньол
25.04.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
17'
Неймар
25'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Вторая желтая
Э. Морено
90'
+1
Желтая карточка
Э. Морено
90'
+1
87'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
82'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
80'
79'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. Суарес
Замена
П. Монтанье
️️️️
В. Альварес
74'
Желтая карточка
Л. Васкес
72'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
70'
65'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
А. Арбилья
61'
Замена
С. Севилья
️️️️
Абрахам
60'
58'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
А. Гонсалес
57'
53'
Красная карточка
Ж. Альба
25'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
С. Гарсия
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
27
Виктор Альварес
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
10
Абрахам
ЦП
9
Серхио Гарсия
(К)
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
4-1-2-2-1
1
Касилья
5
Дуарте
27
Гонсалес
15
Морено
23
Арбилья
87
Каньяс
27
Альварес
10
Абрахам
9
Гарсия
17
Васкес
10
Кайседо
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Абрахам
8
Севилья
8
Севилья
10
Абрахам
27
Альварес
18
Монтанье
18
Монтанье
27
Альварес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
12
Рафинья
22
Матье
22
Матье
12
Рафинья
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
9
Суарес
11
Ракитич
11
Ракитич
9
Суарес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспаньол - Барселона
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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