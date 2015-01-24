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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 24 января 2015
Эльче
24.01.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 6
Завершен
Барселона
36'
Ж. Пике
54'
Л. Месси (П)
68'
Неймар
71'
Неймар
87'
Л. Месси
90+2'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:6!
Педро
Пас отдал
Неймар
87'
ГОЛ! 0:5!
Л. Месси
Пас отдал
М. Бартра
Замена
Коро
️️️️
А. Ньигес
80'
Желтая карточка
Д. Ломбан
77'
73'
Замена
С. Роберто
️️️️
Хави
71'
ГОЛ! 0:4!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Д. Ломбан
️️️️
А. Гонсалес
70'
69'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Х. Маскерано
69'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
68'
ГОЛ! 0:3!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
64'
Желтая карточка
Ж. Альба
61'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Э. Альбасар
️️️️
Д. Сисма
59'
Вторая желтая
Ф. Файр
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Ф. Файр
41'
Желтая карточка
Жонатас
41'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
С. Пелегрин
35'
Желтая карточка
А. Ньигес
29'
Желтая карточка
Д. Сисма
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
(К)
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
7
Аарон Ньигес
ПП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Тытонь
5
Сисма
3
Роко
18
Пелегрин
22
Суарес
8
Гонсалес
76
Файр
7
Ньигес
8
Родригес
8
Пашалич
9
Жонатас
4-1-2-3
1
Браво
33
Монтойя
5
Бартра
3
Пике
18
Альба
14
Маскерано
12
Рафинья
6
Хави
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
5
Сисма
21
Альбасар
21
Альбасар
5
Сисма
8
Гонсалес
18
Ломбан
18
Ломбан
8
Гонсалес
7
Ньигес
10
Коро
10
Коро
7
Ньигес
6
Хави
6
Роберто
6
Роберто
6
Хави
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
14
Маскерано
5
Бускетс
5
Бускетс
14
Маскерано
Остались в запасе
Эльче
Барселона
25
Ману Эррера
ВР
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
14
Хосе Анхель Алонсо
ОП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эльче - Барселона
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Мартинес Валеро
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