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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 13 декабря 2014
Хетафе
13.12.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
79'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
76'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Педро
Замена
П. Леон
️️️️
К. Йода
74'
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Лафита
68'
66'
Замена
А. Иньеста
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
П. Сарабия
65'
Замена
А. Васкес
️️️️
Саммир
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
(К)
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Карим Йода
ЛП
25
Мехди Ласен
ОП
19
Саммир
ЦП
8
Мичел
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Анхель Лафита
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
4
Алексис
5
Налдо
2
Веласкес
20
Валера
25
Ласен
11
Йода
19
Саммир
8
Мичел
7
Сарабия
7
Лафита
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
22
Матье
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
11
Ракитич
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
7
Лафита
17
Кастро
17
Кастро
7
Лафита
11
Йода
14
Леон
14
Леон
11
Йода
19
Саммир
9
Васкес
9
Васкес
19
Саммир
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
11
Ракитич
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Ракитич
9
Педро
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Педро
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Хетафе - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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