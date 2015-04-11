Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 11 апреля 2015
Севилья
11.04.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
36'
Э. Банега
83'
К. Гамейро
13'
Л. Месси
30'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
85'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Видаль
83'
Желтая карточка
С. Мбиа
81'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
76'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
75'
73'
Замена
Рафинья
️️️️
Неймар
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
69'
Замена
С. Мбиа
️️️️
В. Иборра
68'
61'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Э. Банега
57'
Желтая карточка
В. Иборра
47'
ГОЛ! 1:2!
Э. Банега
36'
30'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Желтая карточка
Г. Крыховяк
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
3-3-2-1-1
15
Серхио Рико
22
Видаль
2
Пареха
23
Карришу
14
Тремулинас
20
Крыховяк
23
Коке
11
Банега
10
Иборра
7
Витоло
70
Бакка
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
10
Иборра
25
Мбиа
25
Мбиа
10
Иборра
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
10
Неймар
12
Рафинья
12
Рафинья
10
Неймар
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Севилья - Барселона
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Барселона
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
3
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+