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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 28 февраля 2015
Гранада
28.02.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
51'
Ф. Рико (П)
25'
И. Ракитич
49'
Л. Суарес
69'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
79'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Л. Бангура
78'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Кордоба
77'
75'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ж. Матье
69'
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Маркес
66'
65'
Замена
Рафинья
️️️️
Хави
58'
Желтая карточка
Ж. Матье
54'
Желтая карточка
Неймар
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Рико
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
И. Ракитич
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
15'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Маркес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Ойер
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЛВ
4
Фран Рико
(К)
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Ласс Бангура
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-1-2-1
13
Ойер
12
Ньом
3
Бабен
16
Кала
20
Фулкье
4
Рико
16
Итурра
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
7
Бангура
9
Кордоба
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
5
Бартра
22
Матье
18
Альба
14
Маскерано
6
Хави
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Хави Маркес
16
Рочина
16
Рочина
10
Хави Маркес
9
Кордоба
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Кордоба
7
Бангура
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Бангура
22
Матье
5
Бускетс
5
Бускетс
22
Матье
6
Хави
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Хави
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Гранада
Барселона
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гранада - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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