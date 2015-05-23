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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 23 мая 2015
Барселона
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Депортиво
5'
Л. Месси
59'
Л. Месси
67'
Лукас
74'
Д. Саломау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
90'
+5
Желтая карточка
Х. Медуньянин
90'
+3
Желтая карточка
О. Риера
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Лукас
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
83'
74'
ГОЛ! 2:2!
Д. Саломау
Желтая карточка
Ж. Матье
73'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
М. Бартра
69'
67'
ГОЛ! 2:1!
Лукас
Замена
Дуглас
️️️️
Т. Вермален
62'
61'
Замена
О. Риера
️️️️
Х. Домингес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
59'
57'
Желтая карточка
Х. Домингес
37'
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Р. Канелья
36'
Травма
Р. Канелья
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Рафинья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
12
Рафинья
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
31
Фабри
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Лауре
(К)
ПЗ
8
Иван Кавалейру
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
5
Селсо Боргес
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-1-2-3
1
Масип
22
Матье
4
Вермален
5
Бартра
3
Адриано
12
Рафинья
6
Роберто
6
Хави
10
Неймар
9
Педро
10
Месси
4-2-3-1
31
Фабри
15
Лауре
22
Лопо
26
Сидней
15
Канелья
4
Бергантиньос
5
Боргес
17
Саломау
28
Домингес
8
Иван Кавалейру
7
Лукас
4
Вермален
5
Дуглас
5
Дуглас
4
Вермален
5
Бартра
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Бартра
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
15
Канелья
6
Медуньянин
6
Медуньянин
15
Канелья
7
Лукас
6
Родригес
6
Родригес
7
Лукас
28
Домингес
21
Риера
21
Риера
28
Домингес
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Барселона - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:25 (прямая)
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