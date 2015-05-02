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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Барселона
Кордоба - Барселона: обзор матча 02 мая 2015
Кордоба
02.05.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 8
Завершен
Барселона
43'
И. Ракитич
45+2'
Л. Суарес
48'
Л. Месси
53'
Л. Суарес
65'
Ж. Пике
78'
Л. Месси
83'
Неймар (П)
87'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Барселона
87'
ГОЛ! 0:8!
Л. Суарес
83'
ГОЛ с пенальти! 0:7!
Неймар
78'
ГОЛ! 0:6!
Л. Месси
68'
Замена
Педро
️️️️
И. Ракитич
65'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Пике
Замена
Ф. Вико
️️️️
Бебе
62'
61'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Х. Маскерано
60'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
Замена
П. Клод Экенг Экенг
️️️️
Лусо
56'
53'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Лусо
51'
48'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
А. Джуниньо
️️️️
Х. Анхель Креспо
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Иньеста
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
(К)
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Лусо
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
19
Феде Вико
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
10
Элдон
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
3-3-1-2-1
1
Хуан Карлос
2
Пантич
15
Дэйвид
12
Лопес
16
Эдимар
6
Лусо
15
Креспо
21
Крхин
10
Фидель
12
Бебе
7
Андоне
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
15
Креспо
17
Джуниньо
17
Джуниньо
15
Креспо
6
Лусо
5
Экенг Экенг
5
Экенг Экенг
6
Лусо
12
Бебе
19
Вико
19
Вико
12
Бебе
14
Маскерано
22
Матье
22
Матье
14
Маскерано
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
11
Ракитич
9
Педро
9
Педро
11
Ракитич
Остались в запасе
Кордоба
Барселона
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Микель Саизар
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Микель Саизар
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
10
Элдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Кордоба - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Нуэво Арканхель
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 16:55 (прямая)
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