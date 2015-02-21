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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 21 февраля 2015
Барселона
21.02.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Малага
7'
Хуанми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
90'
+1
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Ж. Альба
90'
+1
Желтая карточка
Неймар
87'
83'
Замена
А. Бока
️️️️
Саму
Желтая карточка
Ж. Пике
78'
77'
Замена
Дуда
️️️️
Р. Орта
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Д. Алвес
71'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
66'
63'
Желтая карточка
Ресио
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
63'
51'
Замена
Хуанпи
️️️️
Хуанми
51'
Травма
Хуанми
50'
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Рафинья
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ОП
36
Ресио
ОП
14
Саму
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Хуанпи
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
22
Матье
10
Алвес
5
Бускетс
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-1-2-1
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
2
Ангелери
23
Торрес
10
Дардер
36
Ресио
14
Саму
70
Кастильехо
21
Орта
7
Хуанми
10
Алвес
14
Маскерано
14
Маскерано
10
Алвес
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
14
Саму
15
Бока
15
Бока
14
Саму
7
Хуанми
10
Хуанпи
10
Хуанпи
7
Хуанми
21
Орта
17
Дуда
17
Дуда
21
Орта
Остались в запасе
Барселона
Малага
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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