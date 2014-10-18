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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 18 октября 2014
Барселона
18.10.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Эйбар
60'
Хави
72'
Неймар
74'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
Желтая карточка
А. Иньеста
83'
77'
Замена
Д. Ньето
️️️️
Сауль
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Неймар
76'
75'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
А. Капа
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
74'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
72'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Педро
71'
ГОЛ! 1:0!
Хави
Пас отдал
Л. Месси
60'
57'
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Х. Лара
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Роберто
56'
Травма
С. Роберто
55'
53'
Желтая карточка
Х. Лара
45'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Желтая карточка
Неймар
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
22
Жереми Матье
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
2
Энеко Боведа
ПЗ
23
Хави Лара
ЛП
14
Дани Гарсия
ОП
14
Йон Эррасти
(К)
ОП
22
Абрахам
ПП
11
Сауль
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
22
Матье
6
Роберто
6
Хави
10
Неймар
9
Педро
10
Месси
3-4-2-1
1
Ирурета
2
Капа
6
Альбентоса
5
Экиза
2
Боведа
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
16
Кастельяно
22
Абрахам
23
Хави Лара
11
Сауль
6
Роберто
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Роберто
10
Неймар
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
9
Педро
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Педро
11
Сауль
23
Ньето
23
Ньето
11
Сауль
23
Хави Лара
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
23
Хави Лара
2
Капа
18
Боатенг
18
Боатенг
2
Капа
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Барселона - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:55 (прямая)
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