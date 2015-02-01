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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 01 февраля 2015
Барселона
01.02.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
45'
Неймар
53'
Рафинья
55'
Л. Месси
30'
Д. Черышев
51'
Л. Вьетто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
89'
Замена
И. Уче
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
87'
84'
Замена
М. Гомес
️️️️
Джонатан
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
77'
75'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
Замена
Ж. Матье
️️️️
С. Бускетс
69'
Желтая карточка
Рафинья
62'
ГОЛ! 3:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
55'
ГОЛ! 2:2!
Рафинья
53'
51'
ГОЛ! 1:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Д. Дос Сантос
ГОЛ! 1:1!
Неймар
45'
40'
Желтая карточка
Джонатан
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
М. Гаспар
22'
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
(К)
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
6
Джонатан
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
12
Рафинья
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
6
Джонатан
17
Пина
21
Бруно
90
Черышев
10
Дос Сантос
10
Вьетто
5
Бускетс
22
Матье
22
Матье
5
Бускетс
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
6
Джонатан
16
Гомес
16
Гомес
6
Джонатан
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
10
Дос Сантос
14
Уче
14
Уче
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Хави
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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