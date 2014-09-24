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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 24 сентября 2014
Малага
24.09.2014, среда, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
Замена
Ресио
️️️️
Хуанпи
85'
Желтая карточка
Велигтон
83'
83'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Хуанми
️️️️
С. Кастильехо
77'
73'
Замена
Адриано
️️️️
Дуглас
Желтая карточка
Р. Росалес
72'
69'
Желтая карточка
Дуглас
Замена
Л. Альберто
️️️️
Дуда
67'
63'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Неймар
62'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ОП
10
Серхи Дардер
ОП
17
Дуда
(К)
ЦП
10
Хуанпи
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
5
Марк Бартра
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Камени
23
Торрес
3
Велигтон
20
Санчес
16
Росалес
4
Камачо
10
Дардер
17
Дуда
10
Хуанпи
70
Кастильехо
39
Амрабат
4-1-2-3
1
Браво
5
Бартра
3
Пике
5
Дуглас
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
10
Хуанпи
36
Ресио
36
Ресио
10
Хуанпи
17
Дуда
18
Альберто
18
Альберто
17
Дуда
70
Кастильехо
7
Хуанми
7
Хуанми
70
Кастильехо
5
Дуглас
3
Адриано
3
Адриано
5
Дуглас
10
Неймар
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
9
Педро
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Педро
Остались в запасе
Малага
Барселона
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
14
Саму
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
14
Саму
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Малага - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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