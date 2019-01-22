Хави угадал семь участников 1/4 финала Кубка Азии

Матчем Катар – Ирак (1:0) завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азии.

Расписание четвертьфиналов выглядит так:

Вьетнам – Япония (24 января)

Китай – Иран (24 января)

Южная Корея – Катар (25 января)

ОАЭ – Австралия (25 января)

Перед началом турнира полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави выступил в роли эксперта на сирийском телевидении с прогнозом турнира.

38-летний экс-капитан «Барселоны» допустил только одну ошибку, поставив сборную Сирии на место команды Вьетнама.

Согласно прогнозу Хави, в финале команда Катара обыграет японцев.