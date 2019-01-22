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    Хави угадал семь участников 1/4 финала Кубка Азии

    Матчем КатарИрак (1:0) завершилась стадия 1/8 финала Кубка Азии.

    Расписание четвертьфиналов выглядит так:

    ВьетнамЯпония (24 января)

    КитайИран (24 января)

    Южная КореяКатар (25 января)

    ОАЭАвстралия (25 января)

    Перед началом турнира полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави выступил в роли эксперта на сирийском телевидении с прогнозом турнира.

    38-летний экс-капитан «Барселоны» допустил только одну ошибку, поставив сборную Сирии на место команды Вьетнама.

    Согласно прогнозу Хави, в финале команда Катара обыграет японцев.

    Источник: FOX Sport Asia

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    22.01.2019 22:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24996

      bset 30 января 2019, 09:30

      Еще бы остальную ветку угадал, была бы просто бомба) Австралия все испортила, проиграв ОАЭ.

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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 29 января 2019, 18:43

      Катар и Япония в финале))))

      0
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 28 января 2019, 18:53

      Если завтра Катар выиграет, то он и финалистов угадал))

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 января 2019, 07:30

      Катар чемпион!?
      Что же ему там в Катаре смешали то в кольян))))

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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Вот оно чё Михалыч 26 января 2019, 20:56

      даа, Катар удивляет всё таки...

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 22:51

      Да любой, как и я, назвал бы, что выйдут Япония, Китай, Иран, Катар, Корея и Австралия тут и гадать то не стоит, если они лидеры своей зоны, ну и финал по старинке Япония-Австралия

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 22:38

      аналитик он умелый, а тут ещё и играет у них под боком, знает хорошо, кто чего стоит.

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