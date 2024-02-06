Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии

Голкипер «Истиклола» Рустам Ятимов получил ценный подарок от руководства клуба.
Ему вручили автомобиль. Торжественная церемония прошла сегодня в Душанбе.
25-летнего Ятимова решили поощрить за «выдающееся выступление на Кубке Азии» в составе сборной Таджикистана.
- Вратарь родился в Нижнем Новгороде, начинал карьеру в «Волге».
- В октябре прошлого года он ругался с Криштиану Роналду во время матча азиатской ЛЧ.
- Таджикистан впервые участвовал в Кубке Азии и дошел до 1/4 финала.
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