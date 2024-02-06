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    • Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии

    Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии

    Голкипер «Истиклола» Рустам Ятимов получил ценный подарок от руководства клуба.

    Ему вручили автомобиль. Торжественная церемония прошла сегодня в Душанбе.

    25-летнего Ятимова решили поощрить за «выдающееся выступление на Кубке Азии» в составе сборной Таджикистана.

    • Вратарь родился в Нижнем Новгороде, начинал карьеру в «Волге».
    • В октябре прошлого года он ругался с Криштиану Роналду во время матча азиатской ЛЧ.
    • Таджикистан впервые участвовал в Кубке Азии и дошел до 1/4 финала.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.02.2024 16:33
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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1707244092
    И полный багажник нацВая!гыыы)
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    bulls27
    1707279116
    Молодец парень !!
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