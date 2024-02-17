Футболиста из РПЛ номинировали на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) опубликовала список лучших молодых футболистов прошедшего Кубка Азии.
Путем голосования определят сильнейшего из них. На индивидуальную награду претендует вингер ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев.
- Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан)
- Али Джассим (Ирак)
- Ли Кан Ин (Южная Корея)
- Али Олван (Иордания)
- Такефуса Кубо (Япония)
- Джордан Бос (Австралия)
- Абдулла Радиф (Саудовская Аравия)
- Марселино Фердинан (Индонезия)
- Султан Адил (ОАЭ)
- Ариф Айман (Малайзия)