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    • Футболиста из РПЛ номинировали на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии

    Футболиста из РПЛ номинировали на звание лучшего молодого игрока Кубка Азии

    Азиатская футбольная конфедерация (АФК) опубликовала список лучших молодых футболистов прошедшего Кубка Азии.

    Путем голосования определят сильнейшего из них. На индивидуальную награду претендует вингер ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев.

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    Источник: сайт Азиатской футбольной конфедерации

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    17.02.2024 16:32
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    Комментарии (2)
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    Avenger_93
    1708180024
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